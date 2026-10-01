i Bert Wollersheim und seine Ex Ginger Costello-Wollersheim. APA-Images / Action Press / Panama Pictures Trennung von Bert Wollersheim Scheidung läuft! Ginger lässt Liebes-Tattoo überstechen Sieben Jahre trug Ginger Wollersheim ihren Ex auf der Haut. Jetzt ziert statt Bert eine Geisha ihren Arm – ein symbolischer Neuanfang. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ginger Costello-Wollersheim (39) hat einen radikalen Schritt gewagt: Das große Porträt-Tattoo ihres Noch-Ehemanns Bert Wollersheim (75) auf ihrem rechten Oberarm ist Geschichte.

Sieben Jahre lang trug die Reality-TV-Bekanntheit den früheren Rotlichtkönig auf ihrer Haut – auch noch nach der Trennung im März 2025.

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An die Stelle von Berts Konterfei tritt nun eine kunstvoll gestochene Geisha. Das Cover-up wurde in einem Hamburger Tattoo-Studio umgesetzt.

"Manche Kapitel im Leben sind irgendwann abgeschlossen. Es wird Zeit, auch äußerlich einen Schlussstrich zu ziehen", erklärt Ginger nach Angaben von Bild.de. Die Geisha stehe für Stärke, Weiblichkeit und einen Neuanfang.

Anfang April 2019 ließ sich Ginger ein großes Tattoo ihres damaligen Ehemanns Bert Wollersheim (75) stechen. Das Motiv zeigte den Kult-Rotlichtkönig mit Gesicht und Oberkörper. Auch Bert zog nach und ließ sich Ginger riesengroß auf seinem Rücken verewigen. APA-Images / dpa / Henning Kaiser

Scheidung zieht sich hin

Komplett abgeschlossen ist das Kapitel Bert allerdings noch nicht. Die Scheidung läuft bereits, doch offiziell ist das Paar weiterhin verheiratet. Ginger ist darüber verärgert: "Er muss endlich mal die Papiere unterschreiben. Von mir aus könnten wir längst auch offiziell getrennte Leute sein, aber er zögert das immer weiter heraus."

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Privat blickt die 39-Jährige nach vorn: Mit ihrem neuen Partner Lukas Reiter (32) ist sie aktuell im RTL-"Sommerhaus der Stars" zu sehen. Das Paar sorgt dort bereits für ordentlich Zündstoff.