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Am 3. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert Giovanni Zarrella
Am 3. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert Giovanni Zarrella "Die große Weihnachtsshow" live im ZDF.
APA-Images / Action Press / Nicole Kubelka
Every Day Feels Like Christmas

Giovanni Zarrella überrascht mit Weihnachtssong

Der italienisch-deutsche Musiker überrascht mit englischem Song. Am 3. Dezember lädt er zur großen Weihnachtsshow im ZDF.
Von Heute Entertainment
05.11.2026, 18:47
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Giovanni Zarrella (48) stimmt musikalisch auf die festliche Zeit ein: Der Sänger hat seinen neuen Song "Every Day Feels Like Christmas" exklusiv bei Amazon Music veröffentlicht.

Darauf singt Zarrella nicht wie gewohnt auf Italienisch, sondern auf Englisch. Mit dem Lied will er die Festtage schon jetzt einläuten – an Weihnachten stehen für ihn "Familie, Liebe und das Zusammensein" im Fokus.

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"Dieses Gefühl sollte nicht nur auf ein paar Tage im Dezember beschränkt sein", so eine Mitteilung des Sängers. Zum Song erscheint zudem ein Kurzfilm, in dem sich Zarrella auf eine Weihnachtsmission begibt.

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Große Weihnachtsshow im ZDF

Auch im Fernsehen sorgt Giovanni Zarrella bald für Weihnachtsstimmung. Am 3. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert er "Die große Weihnachtsshow" live im ZDF. In Offenburg teilt er sich die Bühne mit Stars wie Andreas Gabalier, Vanessa Mai und Thomas Anders.

"Every Day Feels Like Christmas" ist nicht Zarrellas erstes Weihnachtslied. 2024 sang er gemeinsam mit Cher (80) auf der Neuauflage ihres Songs "DJ Play A Christmas Song".

red, 05.11.2026, 18:47
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