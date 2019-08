Giraffe und Zebra sorgen für Baby-Alarm in Zoos

1,8 Meter misst das vor zwei Tagen geborene Giraffenbaby aus dem Zoo Schmiding. Die Linzer Kollegen freuen sich heuer schon über den zweiten Zebra-Nachwuchs.

Was haben der Linzer Zoo und der Tierpark Schmiding (Bez. Wels-Land) gemeinsam? Beide durften in den letzten Tagen süßen Nachwuchs begrüßen.So wagt in Schmiding eine Baby-Giraffe wenige Tage nach der Geburt am vergangenen Freitag nun die ersten Blicke aus seinem Gehege. Noch weicht das rund 1,8 Meter "kleine" Baby kaum einen Zentimeter von der Mama.Nicht ganz so groß aber minder süß ist der Nachwuchs im Linzer Tierpark. Dort kam bei den Zebras heuer schon das zweite Baby zur Welt.Seit der Geburt am 18. Juli ist die Zebrastute noch untrennbar von Mama "Afemi". Das Fell der Fohlen ist in den ersten Monaten noch etwas heller und erhält nach etwa einem halben Jahr seine charakteristische schwarz-weiße Färbung."Bei dieser kleinen Zebrastute handelt es sich bereits um den zweiten Zebranachwuchs innerhalb kurzer Zeit und spiegelt so das harmonisches Gruppenleben unserer Zebras wider", freut sich Zoo-Präsident Christopher Böck.(mip)