Giulia Siegel gewährt in Video (zu) tiefen Einblick

DJane Giulia Siegel ist auf Instagram ein kleiner Fauxpas passiert. Auf einem Foto mit ihrem Freund war nämlich weit mehr zu sehen als vermutlich geplant war.

Drei Jahre sind Giulia Siegel und ihr Freund Ludwig Heer bereits zusammen. In einer Luxus-Villa auf Ibiza feierte das Paar nun seinen Jahrestag und ließ es sich dabei so richtig gut gehen.Und natürlich möchte die Tochter von Musiker Ralph Siegel auch ihre Fans an so einem besonderen Tag teilhaben lassen. Also postet die 44-Jährige auf ihrer Instagram-Seite brav Stories von ihrem Aufenthalt.Bei einem Beitrag gewährt Giulia Siegel dabei einen ganz tiefen Einblick in ihr Liebesleben. Denn unmittelbar nach einer Dusche filmte sich die DJane mit ihrem Freund im Bad.Doch der 38-Jährige richtete sich in diesem Moment gerade das Handtuch um die Hüfte und war damit noch nicht ganz fertig. So schnell konnte Giulia gar nicht schauen und der Penis war im Bild.Ein tiefer Einblick, der so sicher nicht geplant war. Und auch wenn die 44-Jährige das freizügige Video wieder rasch gelöscht hat, kursieren dennoch Screenshots von dem Beitrag im Netz - und natürlich auch in Medien.Mittlerweile hat sich auch Giulia Siegel zu der Panne geäußert. In einem Video geht sie auf einen Artikel der deutschen "Bild" ein und bedankt sich dafür, dass das "beste Stück" ihres Freundes verpixelt wurde.Die 44-Jährige spricht darin von einem "Versehen", denn eigentlich dürfe nur sie besagtes Körperteil sehen. Siegel weiß den Hype um ihre Person aber zu nutzen und macht gleich ein wenig Werbung in eigener Sache. Ein echter Medien-Profi eben.