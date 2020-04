Giulia verzichtet in der Quarantäne auf Kleidung

Die 45-jährige Tochter von Ralph Siegel lüftete ein pikantes Geheimnis auf Instagram.

"Wie verschönert ihr Euch den Alltag?"

Die einen verzichten während der Corona-Krise auf Make-Up, die anderen auf ihre Kleidung. Giulia Siegel, die Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel, verzichtet am liebsten auf beides, wie sie auf Instagram verriet.Das Foto zeigt die 45-jährige DJane splitterfasernackt vor ihrem Bett sitzen. "Zuhause, im Hotel oder im Urlaub.... Hauptsache wohlfühlen und immer das beste draus machen", schrieb sie dazu.Von ihren 145.000 Follower will sie außerdem wissen: "Wie verschönert Ihr Euch den Alltag ? Den ganzen Tag kochen, putzen, waschen... Jogginganzug, Kleidchen, nackt rumlaufen ?" Schminken, Haare waschen oder dreckig bleiben (was ja ganz gut für Haut und Haare sein soll... 😂🙈😉)