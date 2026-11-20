i Modernes Badezimmer mit Glasdusche pixabay.com Neuer Trend im Badezimmer Glasdusche wird zum Auslaufmodell Schluss mit durchsichtigen Duschen: Immer mehr setzen auf Alternativen, die Privatsphäre bieten und stilvoll aussehen. Von Technik Heute 20.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die klassische Glasdusche galt lange als das Nonplusultra im Badezimmer. Doch nun zeichnet sich ein Wandel ab: Statt klarer Glaswände setzen immer mehr Menschen auf Lösungen, die vor neugierigen Blicken schützen.

Die Innenarchitektin Carla Iglesias Vázquez führt diese Entwicklung auf die veränderte Größe und Nutzung von Badezimmern zurück. Diese würden heute größer und vielseitiger genutzt, was mehr Privatsphäre ermögliche.

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Wie es auf chip.de heißt, seien transparente Glasduschen keineswegs verschwunden. Allerdings kämen zunehmend dekorativere Glasarten zum Einsatz: geriffeltes Glas, Rauchglas, getöntes oder bedrucktes Glas verleihen dem Raum mehr Persönlichkeit.

Halbhohe Wände und Vorhänge feiern Comeback

Besonders beliebt sind auch halbhohe Wände als Raumtrenner. Diese können mit einer darüberliegenden Glasscheibe kombiniert werden - so entsteht Privatsphäre, ohne dass Tageslicht verloren geht.

Auch hochwertige Duschvorhänge erleben ein Revival. Sie können Bereiche voneinander trennen, ohne den Raum vollständig zu schließen. Der Trend ist weniger als Abschied von der Glasdusche zu verstehen, sondern als größere Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

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Zusätzlich gewinnen bodengleiche, offen gestaltete Duschbereiche an Beliebtheit. Sie bieten mehr Barrierefreiheit und lassen gerade kleine Bäder optisch größer wirken.