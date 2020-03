Glattauer: Das Virus kann uns kreuzweise

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: Das Virus kann uns kreuzweise. Laufende Nasen sind entschuldigt. Und: My Corona – Komm ein bisserl näher!

Das Virus kann uns kreuzweise

Note: Sehr gut

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Alle seine Artikel finden Sie hier! Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.

Laufende Nasen sind entschuldigt

Note: Eh gut gemeint

My Corona: Komm ein bissler näher!

Note: Trotzdem gut

Da wird herumgemäkelt, dass Österreich auf Corona nicht gut vorbereitet sei, aber aus meiner Sicht: pipifeines Krisenmanagement! In Wien ein taffer Gesundheitsstadtrat (Hacker), dem man zutraut, dass er das Virus spätestens in der dritten Runde k. o. schlägt (oder zumindest k. o. redet :-); ein Bildungsminister (Faßmann), der die Schulen via Checklisten ohne großen Zinnober gut vorbereitet hat – kurz, knapp, klar. Gesundheits- und Innenminister (Anschober, Nehammer) mit dem Credo: Bei aller gebotenen Vorsicht – zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. GENAU! Und ab jetzt soll bitte niemand mehr versuchen, aus COVID-19 politisches Kapital zu schlagen. Gut, Pink, Rot und Blau?Bissi peinlich dafür so mancher Elternbrief von Schulen (danke,-Leserinnen und -leser, für die Zusendung): Die eine Schule mailt, dass man den Kampf so gut wie gewonnen habe, nachdemwurde; die andere versichert Eltern, dassKryptisch dieser Elternbrief:(?) In einem anderen gibt man sich martialisch:Lehrer gegen Corona – das ist Brutalität …Ich gestehe: Kaum höre ich "Corona", schiebt sich mir "My Sharona" in den Kopf, 1979, "The Knack", Nr.-1-Hit weltweit, jetzt quasi mein viraler Ohrwurm. Im Text heißt es (übersetzt): "Für die Berührung der jüngeren Art / My, my, my, aye-aye, whoa! / M-mm-my Sharona / Komm ein bisserl näher, hm, wirst du wohl, hm?" Okay, Berührungen sind coronamäßig nicht der optimale Zugang.