Glattauer: Frau Doktor wird Kindergärtnerin

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Sie haben die Uni geschafft, mit Abschlüssen z.B. in Wirtschaft, Marketing oder Sprachwissenschaften, und binden jetzt Fünfjährigen die Schuhe, basteln Laternen fürs Laternenfest und putzen rinnende Schnupfen-Nasen. Seit Monatsbeginn beschickt die Bildungsinitiative "Teach for Austria" (TfA) erstmals Brennpunkt-Kindergärten mit ihren "Fellows".Marie-Claire Stoll ist eine von zwölf Jungakademikerinnen, die sich in einem Assessment-Verfahren unter 100 Bewerberinnen durchgesetzt und danach eine elfwöchige pädagogische Grundausbildung absolviert haben, um primär Zuwanderer-Kindern in Simmering und Favoriten jetzt Mimi sagt Mami beizubringen… Marie-Claire sinngemäß: Ich will mithelfen, denen zu helfen, denen sonst niemand hilft. WOW!"Teach for Austria" liefert inzwischen in vier Bundesländern 250 Lehrpersonen für 70 Brennpunkt-NMS und -Polys. Auftrag: potenziellen Schulabbrechern in die Spur zu helfen. Ich habe selber immer wieder mit TfA-Lehrern zusammengearbeitet: zu 100 Prozent positive Erfahrungen! Fragt sich, wann das Ministerium das erfolgreiche Ausbildungskonzept ins Regelschulwesen übernimmt. Österreich werden beginnend mit Neujahr (Pensionierungs-Tsunami!) Hunderte Volksschul- und Sonderpädagogik-Lehrerinnen fehlen! Ich sag's nur …Madalena Sz. schreibt mir:Nein, Frau Sz., muss sie nicht! Sprechen Sie Lehrerin und Direktion direkt an, melden Sie den Vorfall in der Bildungsdirektion, Ombudsstelle: ☎ 01/52525/77802