Juli, August – Geheimplan für Sommerschule

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Die Idee, das Unterrichtsjahr in die Ferien hinein zu verlängern, ist vom Tisch! Gut so. War eine Schnapsidee. Dafür, so höre ich, arbeiten Fachgruppen der Bildungsdirektionen angestrengt an einem Plan, Österreichs Schulen heuer im Sommer erstmals flächendeckend für Lernkurse offen zu halten, Vorreiter der Wiener Bildungsstadtrat. Bravo! Seit Jahren predige ich: Schulen gehören ganzjährig geöffnet. Sie haben Turnsäle, PC, WLAN, Küchen, Grünflächen, Sportplätze, ja sogar Schwimmhallen. Fahrlässig, diese Infrastruktur in Summe ein Drittel des Jahres ungenutzt zu lassen.Nehmt für die Betreuung b) Freizeitpädagogen, c) Lehrerinnen, die sich dafür melden, ABER a) Lehramtsstudenten! Eine bessere "Schuleingangsphase" für angehende Lehrerinnen kann es nicht geben, als im Light-Modus den Beruf zu trainieren.Weil einigen der Vollstart von "Schule" plötzlich nicht früh genug kommen kann: Hallo? Sollen nach den Après-Ski-Bars jetzt 55.000 Schulklassen die neuen Virenschleudern werden? Beim Einkaufen schreibt man uns Einlasskontrollen vor, damit jeder Kunde 20 m² für sich hat. Ein österreichisches Klassenzimmer hat im Durchschnitt 60 m². Wie viele Schüler soll ein Lehrer also zu sich lassen? Zwei, wie "draußen" vorgeschrieben? Oder doch zehn Mal so viele? Glaubt jemand, dass Kinder der spannenden Theorie der Kontinentaldrift künftig brav mit Gesichtsmasken lauschen und sich in den Pausen in Eineinhalb-Meter-Abständen aneinander vorbeibewegen? Sollen Lehrerinnen ihren Unterricht in Schutzanzügen halten? Ich weiß schon, es geht um die Eltern, daheim überfordert, an den Arbeitsplätzen gebraucht. Aber wenn 1,1 Millionen Schüler, selbst gestaffelt, die Schulen stürmen, die meisten per Bus, Bahn, U-Bahn, dann wird es sich für deren Eltern bald wieder ausgearbeitet haben. Vollstart Schule vor Corona-K.o. – nicht einmal denken!Hätte ich es nicht Schwarz auf Weiß, ich glaubert's nicht: Es ist NICHT Home-Schooling, Frau Kollegin S. (Name bekannt), "kräftige Schüler" zum Bio-Unterricht in den Garten zu holen und sich von ihnen Holz für die private Sommerküche hacken zu lassen. Es ist NICHT Home-Schooling, Kollege Sch. (Name bekannt), Musik-Schülern im Online-Chat gebrauchte Gitarren aus dem Privatbestand aufzuschwatzen und für den Kauf (!) eine gute Note in Aussicht zu stellen. Last but not least: Frau Kollegin, Sie drohen einer 11-Jährigen (Name bekannt) mit Sitzenbleiben, wenn diese nicht jetzt zu einer mündlichen Prüfung antritt? In Ihrem Homeoffice? Geht's noch?Die Matura-Challenge hat der Bildungsminister bravourös gemeistert: die Schriftliche nur in drei Fächern, mündlich nix, Reife als Kombi aus Prüfung und Jahresnote. Also Canceln auf österreichisch :-). Nicht so gut die Anschaffung von 12.000 Leih-Laptops nur für BHS und AHS. Warum nicht auch für Pflichtschulen, wo sie dringlicher wären, fragt zu Recht Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid.Neu ein Büchlein, das sich kritisch mit der Verfassung befasst: "Baustelle Parlament" von Hubert Thurnhofer. U. a. weist der Autor darauf hin, dass "Bildung" auf 550 Seiten nicht e i n Mal vorkommt (außer, wenn es um die Bildung von Arbeitskreisen geht). Sein Resümee: Wir brauchen eine neue, moderne, schlanke Verfassung. Ich ergänze: und eine, die uns vor staatlicher Totalüberwachung schützt.