Glattauer: "Matura ja, aber heuer bitte ohne Prüfung"

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Weil ich über Eltern geklagt habe, die Lehrerinnen mit Mails zutexten und am Handy im Zwei-Stunden-Takt nerven…,… Kritik nun auch andersrum: Da gibt es Lehrerinnen, die ihre Schüler mit Übungen eindecken, als bekäme ein Kind sofort das Virus, würde es nicht sechs Stunden im Stück Wurzeln ziehen oder sich an Adjektivdeklinationen abarbeiten. Viele machen neuen Stoff. Und jede glaubt, sie ist die einzige: Zwei mir näher bekannte Schüler haben jetzt eine 50-Stunden-Woche und arbeiten parallel auf OneDrive, Moodle, Kahoot, Eduvidual, Teams, Class Room und Outlook. Jede Plattform ein Extra-Universum!Lehrerin Karin F. schreibt mir:Eh. Ein klärendes Wort bitte, Herr Minister!Ich plädiere für die Zeit nach Corona (also Sommer, ob 20 oder 21 werden wir sehen ;-)) für eine Volksabstimmung zu der Frage, ob Rainhard Fendrichs "I am from Austria" nicht ENDLICH auch die offizielle Bundeshymne Österreichs werden darf. Die inoffizielle ist sie eh schon, siehe Polizeibeschallung. Umgekehrt istnicht einmal mehr vergangenheitsreich, sondern nur noch öd. Und die Musik ist weder von Mozart, noch ist sie gut. Ehrlich: KEIN Schüler mag sie, nicht einmal Arnautovic singt sie, und die, die sie singen, singen sie falsch, weil ohne die Töchter. Weg damit! Fendrich her!Am 18. Mai sollen die Reifeprüfungen mit Deutsch beginnen, die Maturanten ab 4. Mai wieder in die Schule kommen (das schau ich mir an, aber bitte). Der Forderung der "Aktion kritischer Schüler_innen", die Matura heuer ohne Prüfung zu vergeben, hat jetzt im Bildungswissenschaftler Prof. Stefan Hopmann von der Uni Wien prominente Unterstützung bekommen. Er sagt: "Stellen wir das Matura-Zeugnis heuer doch auf Grund der Vorleistungen aus!"Meine Rede: Die Zentralmatura ist sowieso ein Topfen. Jeder Pädagoge weiß das. Nur die Schulpolitik in ihrem Leistungsvergleichszentralkontrollwahn hält daran fest. Mit einem positiven Jahresabschlusszeugnis im 12. oder sogar 13. Schuljahr (AHS, BHS) wird man seine "Reife" wohl ausreichend unter Beweis gestellt haben. Matura 2020 ja, aber ohne Prüfung!Die "Teach for Austria"-Lehrerinnen (ca. 200 Uni-Abgänger, die in Hardcore-Schulen unterrichten) schlagen Alarm: Jeder 5. Schüler abgetaucht! Wären ca. 4000 Schülerinnen und Schüler. Ich sage, das ist schwer untertrieben. Ich kenne Klassen (NMS), da gibt es mit zwei Dritteln der Schüler 0,0 Home-Learning. Jetzt kündigt Wiens Bildungsdirektor Hausbesuche an, "um die Gründe zu prüfen". Richtig!Eine mir bekannte Lehrerin arbeitet nebenberuflich als Sanitäterin im Rettungsauto. Immer schon. Früher an Wochenenden, seit Corona auch unter der Woche. Jetzt bekommt sie von der Personalvertretung glatt ein Schreiben, wonach sie beiwerde. Hallo? Da will eine helfen! Hört mir auf mit unterrichtlicher Dienstzeit!