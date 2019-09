Glattauer: Schule ist: Eltern im Dauerstress

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: Schule ist: Eltern im Dauerstress. Und: Keine Schulärzte, keine Psychologen.

Schule ist: Eltern im Dauerstress

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Keine Schulärzte, keine Psychologen

Wissen Sie, was Pflichtschule heute sein sollte? Und das sage ich jetzt als der eine von zwei im permanenten Vollarbeitszeit-Modus praktizierenden Elternteilen: Schule heute sollte ein gepflegtes 8-to-5-Angebot sein, in dem für diese Stunden die volle ZUSTÄNDIGKEIT der Schule eine SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT ist – für Unterricht, Lernzeit, Kurse, Nachhilfe, Essen, Spaß & Freude, Wut & Tränen.Aber in Österreich geht es genau in die andere Richtung: Der Unterricht wird immer weniger, und alles andere wird ausgelagert, das Finanzielle an die Gemeinden, der Schulalltag an die Eltern.Wir chauffieren sie in Kurse, melden an, melden ab (alles jetzt online, juhu), besorgen, organisieren und extrabezahlen Mittagessen, Lernzeit, Ballspielen, Kindertheater, wir kümmern uns um Impfungen, Psychologen, Religion, die HÜ und die Nachhilfe, und wenn dann Christa Kummer die Wolken zu zählen beginnt, bereiten wir noch die Power-Point über das harte Leben der kanadischen Holzfäller vor, für die offenbar den ganzen Tag keine Zeit war …Könnte bitte der nächsten Regierung jemand erklären, dass Schule heutzutage LEBENSABSCHNITTSBEGLEITUNG ist! Und könnte man dafür endlich die Rahmenbedingungen schaffen – statt "Schulqualitätsmanager" zu erfinden, die nicht wissen, was eigentlich ihr Job ist, und Hauptschulen alle paar Jahre umzubenennen, ohne dass sich dort auch nur irgendetwas verbessert hätte.Note:Nicht genügendApropos Impfungen: Unsere Schulärztin kriegt 22 Wochenstunden bezahlt und hat in dieser Zeit 10 (!) Schulen zu betreuen, Daumen mal Pi 3.000 Kinder. Reihenuntersuchungen, Impfungen, Akutfälle, das ganze Programm. Wen wundert's da, dass inzwischen 50 Wiener Pflichtschulen keinen Schularzt mehr haben.Und weil wir schon dabei sind: Schulpsychologen stellt das Ministerium der Stadt heuer genau 25 zur Verfügung – für 230.000 Schüler. Das ist leider kein Witz, das ist Österreich, einst das Land Sigmund Freuds.Note:Nicht genügend