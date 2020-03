Glattauer: Lehrer jetzt als Erntehelfer einsetzen?

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: So nicht, ihr Helikoptereltern … Türkisch-Lehrer ran an die Hotline! Und: Dr. Kurt Ostbahn und der Leguan.

So nicht, ihr Helikoptereltern …

Note: Nicht genügend

Türkisch-Lehrer ran an die Hotline!

Note: Schauma

Dr. Kurt Ostbahn und der Leguan

Note: 50+

… die ihr Lehrerinnen seit einer Woche mit stündlichen (!) Anrufen nervt, … ihnen gute Tipps gebt, welches Übungsmaterial sie wie und wann und wohin online zu stellen haben, … die ihr euch anmaßt, die Noten für eure Kinder gleich mitzuliefern (Mail an eine Kollegin, O-Ton: "Aniela hat gestern 6 Stunden geübt und nur zwei Mal zehn Minuten Pause gemacht. Sie verdient für diese Mitarbeit ein Sehr gut.") Lasst das! Setzt euch zu einem Sudoku, schöpft Bio-Papier, wuzelt Bärlauch-Nudeln, aber lasst die Lehrer ihre Arbeit machen!Umgekehrt gibt es Schüler, die mangels Computer, Guthaben, Sprache, Eltern im Lehrerinnenmodus oder schlicht mangels Motivation genau NIX tun. Anders herum: Aktuell ist nicht jede Lehrkraft dieses Landes tagesfüllend überlastet. Jetzt schlägt Poly-Kollege F. vor, "solche Lehrer gezielt einzusetzen, zumal uns 5.000 Erntehelfer fehlen".Gemach, Herr Kollege, Arbeitssuchende für das Lernfeld Obst & Gemüse gibt es genug, leider. ABER: Hängt man nicht bei den Corona-Hotlines derzeit länger in der Leitung, als eine ausgewachsene Inkubationszeit dauert? Was, so heißt es, weniger an den Leitungen liege, als daran, "dass trotz Einschulung nur schwer geeignete Leute zu finden sind". Da sage ich frech: Unsereiner wäre geeignet. Und gleich ein Tipp: Zum Glück sind unter uns auch noch ein paar Muttersprachenlehrer für Türkisch, Romanes, Bosnisch und Serbisch …Das erste Highlight im ORF-Schulfernsehen gab es gleich zu Wochenbeginn. Da sprachen in einer ziemlich alten "Universum"-Folge über den Tiergarten Schönbrunn Nicole Beutler ("Walking on Sunshine") und – Willi Resetarits. Dr. Kurt Ostbahn über Flughunde und Nashornleguane dozieren zu hören ist Kult (wenn auch nicht für das Zielpublikum). Unbedingt per TVthek nachhören.