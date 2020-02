Schüler vom Land sind den Wienern ein Lernjahr voraus

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute:Wiener Lehrer sind die Besten! Nach Schule imma gemma Lugna... Und: Für Vollzeitschule gibt es 180 Euro.

Eine PISA-Auswertung des wirtschaftsnahen Thinktank "Agenda Austria" stellt den Wiener Lehrerinnen zwischen den Zeilen ein sehr gutes Zeugnis aus. So wurde erhoben, dass Schüler mit Migrationshintergrund gegenüber anderen einen Lernrückstand von 2 Jahren haben, Schüler mit sozial schwachem Hintergrund einen von 1,5 Jahren.Dennoch liegen Schüler in Wien, wo 60 Prozent Migrationshintergrund und/oder sozial schlecht gestellte Eltern haben, leistungsmäßig nur acht Monate hinter jenen anderer Bundesländer. Ein Erfolg der Wiener Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogische Schwerarbeit leisten.Nach Schule imma gemma Lugna …Umgekehrte Frage – Warum sind NMS-Schüler vom Land gleichaltrigen aus der Stadt um bis zu ein Lernjahr voraus? Antwort – Weil dort die gute alte Hauptschule immer noch sozial durchmischt ist und die Lehrerinnen daher tun können, was ihr Job ist – nämlich unterrichten.In den Städten geht vormittags mehr Zeit für das Lösen sozialer oder psychischer Probleme drauf als für das Vermitteln von Wissen (pardon: Kompetenzen :-)), und nachmittags findest du die Jugendlichen nicht bei den Hausübungen, sondern in Parks und Shopping-Centern. "Wie hast du den gestrigen Nachmittag verbracht, Marijana?" – "Lugna." – "Aha, gab es dort etwas Besonderes?" – "Wieso? Nach Schule imma gemma Lugna."Goldrichtig, der Vorstoß von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Volksschulen und NMS mit ganztags verschränktem Unterricht gratis zu machen, Betreuung und Essen inklusive! Betroffen sind die Eltern von 17.000 Schülern in 57 Volks- und 6 Mittelschulen, die aktuell im Schnitt Euro 180 / Monat zahlen müssen.Und jedes Jahr sollen bis zu zehn Gratis-Vollzeitschulen dazukommen. Jetzt müssten die für jene Kinder, die es nötig haben, auch verpflichtend sein! Bravo, Wiener Schule!, wer auch immer dort die Idee dazu hatte.