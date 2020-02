Glatteis! Auto schleudert in Gegenverkehr

Am Freitagabend kam es im Gemeindegebiet von Schadneramt (Bezirk Scheibbs) zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Fahrer im Wagen eingeklemmt

Ein 28-jähriger Scheibbser war am Freitagabend mit seinem Auto in Richtung Gresten unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.Durch den Anprall wurde der 28-Jährige in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.Die Lenkerin des anderen Fahrzeugs, eine 37-Jährige Frau aus dem Bezirk Amstetten, konnte ihr Fahrzeug selbst verlassen und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Landesklinikum Scheibbs verbracht.