Gleich drei Ladendiebinnen gingen der Polizei ins Netz

Drei Ladendiebinnen konnte die Wiener Polizei am Dienstag ausforschen. In allen Fällen war teure Kleidung das Ziel der Verdächtigen.

Eine 48-jährige Beschuldigte, eine serbische Staatsbürgerin, wurde am Dienstag in der Gablenzgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gegen 18.30 Uhr dabei erwischt, wie sie in zwei Geschäften die Diebstahlssicherungen von Kleidungsstücken entfernte und danach die Kleidung mitnahm. Es erfolgte die Festnahme der Frau durch die Polizei.Eine Stunde später gelang die Festnahme zweier Frauen (41 und 43 Jahre alt, beide sind polnische Staatsbürgerinnen), die ebenfalls bei einem Ladendiebstahl auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt gegen 19.30 Uhr auf frischer Tat betreten worden waren.Im Fahrzeug einer der Frauen fanden Beamte eine größere Sammlung an Kleidungsstücken, die offenbar unmittelbar zuvor aus diversen Geschäften entwendet worden waren.