Models müssen bei 'GNTM' nackt auf Pferden reiten

In der dritten Folge "Germany's Next Topmodel" steht ein Nacktshooting mit Pferden auf dem Programm.

Auch in der dritten "GNTM"-Folge ist wieder Drama angesagt. Für das erste Fotoshooting geht es für Heidi Klums Models an den Strand. Die große Herausforderung: Die Mädels müssen nackt auf Pferden reiten."Ich habe exakt dieses Fotoshooting schon einmal selbst gemacht", verrät Heidi Klum. "Ich möchte, dass sich die Mädchen wohlfühlen und das auch ausstrahlen." Als Shooting-Partner bekommen die Models majestätische Pferde an ihre Seite. Lucy (21, Kassel) findet's mega! "Wer bekommt schonmal die Chance, am Strand von Costa Rica auf einem Pferd zu shooten. Ich bin gerade so geflasht von diesen Erfahrungen", schwärmt sie.Doch nicht alle zeigen sich begeistert darüber. Eine Kandidatin hat nämlich panische Angst vor Pferden. Eine andere wiederum möchte sich nicht vor der Kamera ausziehen. Werden die Mädels es trotzdem durchziehen?Achtung Rutschgefahr!In der zweiten Challenge müssen die jungen Frauen übers Wasser laufen. Die Rutschgefahr ist dabei groß. "Dabei möchte ich sehen, wie sie mit einer absolut schwierigen Herausforderung umgehen. Ihre Attitude beim Walk ist mir wichtiger als der Walk selbst", erklärt Heidi, die gemeinsam mit Gastjurorin Joan Smalls die Mädels bewertet. Bianca ist empört: "Da werden wir total ins kalte Wasser geworfen."