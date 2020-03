GNTM: Foto-Shooting oder Dschungelprüfung?

Beim Beauty-Shooting müssen sich Heidis Mädchen trotz Spinnen und Kakerlaken im Gesicht von ihrer schönsten Seite zeigen.

Wer behält beim Beauty-Shooting die Nerven?

Augen auf am Laufsteg!

Für das große Beauty-Shooting in der neuen Folge von "Germany's Next Topmodel" hat sich Model-Chefin Heidi Klum Spinnen, Kakerlaken und Skorpione als Shooting-Partner für ihre Schützlinge ausgesucht. Trotz der unangenehmen Situation müssen die Models professionell bleiben, um am Ende der Sendung ein weiteres Foto zu ergattern. Nur damit können sie in die nächste Runde aufsteigen und sind ihrem Ziel einen Schritt näher."Nie ist der Gesichtsausdruck wichtiger als bei einem Beauty-Shooting", gibt Heidi ihren Mädchen noch mit auf den Ekel-Trip, der wie eine Schmalspur-Variante einer Dschungelprüfung anmutet. Insekten-Experte und Social Media-Star Adrian Kozakiewicz gibt unterdessen seinen Einstand als Dr. Bob: "Die Tiere sind nicht lebensgefährlich", beruhigt er die aufgeregten Kandidatinnen, bevor das Shooting mit Fotograf Lado Alexi beginnt.Der Ausflug in den Dschungel ist aber in dieser Woche nicht die einzige Herausforderung für die zwanzig Teilnehmerinnen, die noch um den "Topmodel"-Titel rittern. Als Gastjuror ist diesmal Designer Peter Dundas eingeladen. Weil die Kandidatinnen beim Walk seine Pailletten- und Rüschenkleider tragen, schaut er nämlich noch genauer hin. Gleiches sollten auch die Models machen, denn der Laufsteg ist mit Popcorn, Glassplitter und Kieselsteinen übersät.by Heidi Klum