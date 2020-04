GNTM: Die Kahlkopf-Aliens sind gelandet!

Umstyling, die Zweite? Um als intergalaktische Schönheit zu glänzen, müssen Heidis Mädels wieder um ihre Haarpracht fürchten.

In dieser Woche müssen die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen ein weiteres Mal ihre Verwandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Dafür sollen die Mädchen diesmal in die Rolle von Aliens schlüpfen, die mit ihrem Raumschiff in der kalifornischen Wüste abgestürzt sind und dabei auf ein Kind stoßen. "Eines kann ich euch sagen", verrät Model-Chefin Heidi Klum. "Mit Kindern zu shooten, ist nicht so einfach."Hinzu kommt die besondere Aufmachung der Mädels: Die Haarpracht unter einer Plastikhaube versteckt, glänzen sie nicht nur mit einer silber bepinselten Glatze in der Wüstensonne, sondern stecken dabei auch in schimmernden Oversize-Kleidern. Die Wienerin Tamara (19) sieht den Aufnahmen gelassen entgegen und ist sich sicher: "Ich find mich auch mit Glatze hübsch, no shit!"Die Idee zum Shooting stammt vom ehemaligen #GNTM-Juror Thomas Hayo, der in dieser Woche zusammen mit Heidi Klum entscheiden wird, welche Teilnehmerinnen am Ende ein weiteres Foto bekommen und sich damit für die nächste Runde qualifizieren. "Wenn jemand zur Topmodel-Familie gehört, dann er", kündigt Heidi ihren Gast an, der sich auch über das Wiedersehen freut: "Es ist echt schön und es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen."Auffällig und opulent geht es auch bei der Entscheidung zu, denn die Mädchen erwartet ein Walk im Fiesta de los Muertos-Look mit prächtigen Kleidern und einem bunten Totenkopf-Makeup. Maureen (20) ist vom außergewöhnlichen Look begeistert: "Ich finde es mega schön", freut sich die Österreicherin. "Es ist extrem cool und es ist blau, meine Lieblingsfarbe." Vorsicht ist allerdings beim Catwalk geboten, der in dieser Woche nicht nur steinig, sondern auch uneben ist. Stolperfallen gibt es aber auch hinter den Kulissen, denn so knapp vor dem Finale fährt so manche Model-Anwärterin ganz bewusst ihre Krallen aus.