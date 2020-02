"Lüge": Pro7 droht GNTM-Kandidatin mit Klage

Ex-"Germany's Next Topmodel" Abigail Odoom erhebt schwere Vorwürfe gegen Heidi Klum und die Macher der TV-Show.

"Plötzlich sind wir mit dem Wagen umgekippt"

"Der Arzt kam zwölf Stunden später"

Heidi ignorierte Abigail

Das sagt ProSieben zu den Vorwürfen

Influencerin Abigail nahm 2018 an der ProSieben-Sendung teil und musste die Modelvilla damals in der neunten Folge verlassen. Nun sprach sie in einem YouTube-Video erstmals über einen Unfall, der damals während der Dreharbeiten passierte, im TV jedoch nicht thematisiert wurde.Laut Abigail hätten die GNTM-Verantwortlichen versucht, den Crash zu vertuschen, um Negativ-Schlagzeilen zu vermeiden. Im Clip erzählt sie über den Vorfall, der während einer Racing-Challenge passierte: "Der Fahrer ist schon immer rasanter gefahren, die Kurven wurden immer extremer. Plötzlich sind wir mit dem Wagen umgekippt und haben uns sozusagen überschlagen." Die Folge: Die Scheibe ging kaputt und Teile der Scherben flogen bis zu ihr auf den Rücksitz. Ihr Fahrer habe danach geblutet. "Das war so krass", betont Abigail.Direkt nach dem Unfall habe die Deutsche ein Interview geben müssen, eine ärztliche Behandlung erhielt sie aber erst später: "Der Arzt kam am Ende um null Uhr, also zwölf Stunden später. Ich hätte mir gewünscht, dass der Arzt früher gekommen wäre." Denn Abigail hatte Schmerzen und eine Schwellung in der Schulter gemerkt.Bei den weiteren Dreharbeiten durfte der Schock-Moment laut Abigail nicht angesprochen werden. "Wir sollten am Set dann auch nicht mehr darüber reden", erklärt sie, "Heidi hat auch gar nichts angesprochen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie gefragt hätte: 'Wie geht es dir?'" Besonders schlimm fand sie jedoch, dass es von Heidi kein Foto für sie gab. Außerdem wurde der Unfall im Fernsehen gar nicht ausgestrahlt.ProSieben weist die Vorwürfe von Abigail zurück. In einem Statement erklären sie: "ProSieben hat 2018 den Unfall auf seinen 'GNTM'-Seiten veröffentlicht. Wenn Abigail Odoom zwei Jahre danach behauptet, dass sich ein Auto überschlagen habe und ihr nicht so schnell wie möglich geholfen wurde, dann lügt sie." Außerdem drohen sie der Ex-Kandidatin mit einer Klage: "Wir behalten uns juristische Schritte vor."