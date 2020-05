GNTM: Austro-Models shooten Sieger-Cover

Den Kandidatinnen steht in "Germany's Next Topmodel" das berühmte Cover-Shooting bevor. Die Siegerin der Show schafft es auf die Titelseite des Magazins.

Aufregung beim Cover-Shooting

Austro-Model läuft auf Mailand Fashion Week

Kurz vor dem Finale am 14. Mai erwartet die verbleibenden Teilnehmerinnen von "Germany's Next Topmodel" in dieser Woche eine ganz besonders große Aufgabe: Lijana (24), Larissa (20), Jacky (21), Anastasia (20) sowie die Austro-Models Tamara (19), Sarah (20) und Maureen (20) werden für die Titelseite des Mode-Magazins "Harper's BAZAAR" fotografiert. Die Siegerin von Heidi Klums Model-Wettbewerb soll das Cover der Zeitschrift zieren."Es ist volle Konzentration gefragt, es kommt auf jedes kleinste Detail an", warnt Model-Chefin Klum, denn: "Es wird das Foto geschossen, das bald überall zu sehen sein wird!" Kerstin Schneider, deutsche Chefredakteurin und diese Woche Gastjurorin, schaut dabei ganz genau hin. Auch bei den Mädchen steigt der Druck: "Die Luft nach oben wird enger", weiß Kandidatin Jacky. "Aber ich glaube an mich."Für die Wienerin Tamara hat Heidi Klum noch eine zusätzliche Überraschung parat: Designer Philipp Plein ist auf die Sedcard der blonden Österreicherin aufmerksam geworden und bucht sie für seine Modeschau in Mailand. "Ich bin zwar ein California-Girl", kontert Tamara gewohnt lässig. "Aber Mailand ist schon mega und eine der Fashion Weeks, wo ich schon immer laufen wollte." Neben Plein wartet auf Tamara aber noch jemand in der italienischen Mode-Metropole: "Genau das habe ich gebraucht!" freut sich das Model, als sie ihre Mama in die Arme schließen darf.Ähnlich emotional geht es inzwischen auch in der Model-Villa in Los Angeles zu. Nach 15 Wochen können die Mädchen endlich ihre Liebsten wieder an sich drücken. Steirerin Sarah ist besonders gerührt, als sie ihr Vater mit seinem Besuch überrascht: "Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Ich war schon von klein auf ein Papa-Mädchen."Konzentration ist hingegen beim Entscheidungswalk geboten. Dafür werden Heidi Klums Top Sieben vom kanadischen Supermodel Coco Rocha gecoacht, während sie in extravaganten Haute-Couture-Roben von August Getty über den Laufsteg schweben. Hier entscheidet sich, wer sich für das Finale qualifiziert und wer seinen Traum so knapp vor dem Ziel aufgeben muss.