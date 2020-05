Zittern vor GNTM-Finale: Kommt Heidi überhaupt?

Das Finale von "Germany's Next Topmodel" muss womöglich ohne Chefin Heidi Klum über die Bühne gehen. Noch ist nicht sicher, ob sie dabei sein kann.

Quarantäne für Klum?

So viele Troubles vor dem Finale gab es in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" noch nie! Aber außergewöhnliche Situationen verlangen auch nach außerordentlichen Maßnahmen. Nachdem man die letzte Show noch um eine weitere Woche nach hinten verschoben wurde, ist bislang auch noch nicht geklärt, ob Chef-Jurorin Heidi Klum (46) überhaupt persönlich eines ihrer Mädchen zum nächsten Topmodel küren kann.Aufgrund der Corona-Pandemie herrschen nämlich besonders strenge Reisebestimmungen. Klum, die ihren Lebensmittelpunkt mit Gatte Tom Kaulitz (30) nach Los Angeles verlagert hat, dürfte zwar nach Deutschland einreisen, müsste sich aber zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Erst danach darf sie laut Vorschrift an der TV-Show teilnehmen.Der deutsche TV-Sender ProSieben bastelt inzwischen unter Hochdruck an einer geeigneten Lösung für das Problem. Sollte es so weit kommen, dass man beim Finale vor Ort tatsächlich auf Model-Chefin Heidi Klum verzichten muss, möchte man sie per Videokonferenz live zuschalten, um ihre Entscheidung zu fällen. In diesem Fall würde man den Topmodel-Anwärterinnen eine Co-Moderatorin zur Seite stellen.Wie das Finale der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" am 21. Mai 2020 im Endeffekt aussehen wird, möchte ProSieben in den nächsten Tagen bekannt geben. Aller Aufregung zum Trotz verspricht Sender-Sprecher Christoph Körfer nach wie vor von einem "Fest", während Günther Klum (74) den Fans rät, sich "überraschen zu lassen".