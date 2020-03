GNTM: Heidis Models, vom Winde verweht

Am Walk of Fame müssen die Models als Marilyn gute Figur machen und müssen zur Entscheidung als lebende Insta-Accounts auftreten.

Die Models als lebende Insta-Accounts

Stürmische Träume am Walk of Fame

"Social Media wird immer wichtiger", weiß Model-Chefin Heidi Klum (46). Und sie weiß, wovon sie spricht. Immerhin lässt sie damit die Öffentlichkeit auch an ihren Betthupferln mit Ehemann Tom Kaulitz (30) teilhaben."Aber auch Designer und Kunden richten sich heutzutage nach Follower-Zahlen", erklärt sie ihren Kandidatinnen, bevor sie in der neuen Episode von "Germany's Next Topmodel" einen Walk zu diesem Thema absolvieren müssen.Als Gastjurorin steht Heidi diesmal Alessandra Ambrosio (38) zur Seite. Gemeinsam mit dem ehemaligen Victoria's Secret-Engel entscheidet die Model-Chefin, wer sich von ihren Schützlingen am besten als lebender Instagram-Account schlägt. Ganz im Stil von Social Media geben Ambrosio und Klum ihre Bewertung in Form von Emojis ab, die sie den jeweiligen Mädchen auf ihren überdimensionalen Bilderrahmen kleben. #risingstar, #vorbild oder #fake? Wer bleibt selbstbewusst und wer kriegt wegen eines Hashtags die Flatter?Beim Foto-Shooting mit Fotograf Yu Tsai am berühmten Walk of Fame in Hollywood flattern nicht die Herzen, sondern die Kleider der Kandidatinnen. Mit Lockenmähne und im schimmernden Abendkleid posen sie vor Zuschauern in einem stürmischen Glaskasten als Leinwand-Ikone Marilyn Monroe. Die selbstbewusste Tamara ist hin und weg: "Ich fühle mich zuhause, ich bin sozusagen zu Hause angekommen." Die 19-jährige Wienerin bastelt schon selbstbewusst an ihrer Zukunft: "Ich möchte auch irgendwann einmal hier einen eigenen Stern haben."