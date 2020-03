GNTM: Mit scharfen Krallen in die Model-Villa

Nach Mareikes überraschendem Abgang brodelt es bei "Germany's Next Topmodel". Auch die "Österreich Gang" zieht in die Model-Villa.

Lagen sie sich in den vergangenen Episoden noch in den Armen und machten sich gegenseitig Mut, haben sich die Fronten zwischen den Models nach der Berliner Fashion Week eindeutig verhärtet."Ein Model ohne Job ist kein Model", betonte Chefin Heidi Klum und scheucht ihre Mädchen auf einen Casting-Marathon während der Berlin Fashion Week durch die deutsche Metropole. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Nur ein paar Kandidatinnen können sich durchsetzen, andere gehen leer aus ("Wolfgang Joop wollt mich nicht mal sehen!").Die schlechte Stimmung erreicht nach dem Besuch in Joops Atelier ihren Höhepunkt: Tattoo-Mareike wirft das Handtuch. "Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich nicht mehr so mit dem Herzen dabei bin". Bei der Verkündung verlässt Maribel im Bademantel das Hotelzimmer: Ihre gebuchte Massage zieht sie einer emotionalen Verabschiedung vor. Die ehrgeizige Lijana ist entsetzt: "Mareike trifft die Entscheidung ihres Lebens und die bucht sich einfach eine Massage!"Die Österreicherinnen Maureen, Tamara und Sarah sehen die Angelegenheit entspannter. Als Dank gehen ihre Mitstreiterinnen auf Distanz und misstrauen von nun an der "Österreich Gang", wie sie die Konkurrentinnen bereits nennen.Mit dem lang ersehnten Einzug in die Model-Villa brechen aber nicht nur für das Trio frostige Zeiten an. Auch die anderen Mädchen zücken die Giftpfeile, bevor sie überhaupt einen Fuß über die Schwelle ihres Luxus-Domizils gesetzt haben: "Nadine hetzt so gegen mich", zischt Lijana hinter dem Rücken ihrer Mitstreiterin und prophezeit: "Irgendwann wird es wirklich krachen."Während sich die Zuschauer freuen, zeigt sich Model-Chefin überrascht: "Ich bin verwundert, dass es jetzt erst los geht", kommentiert sie die Situation bei ihrer Entscheidung, beschließt aber, auch nach Mareikes freiwilligem Abgang auszusieben: Für Julia F. ist der Topmodel-Traum nach dieser Woche Geschichte. Die verbleibenden Teilnehmerinnen ziehen in die nächste Schlacht.