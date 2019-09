Milla Jovovich sitzt am Jurypult von "GNTM"

Große Überraschung bei "Germany's Next Topmodel": Model Milla Jovovich fungiert in der Show als Gastjurorin.

Seit einigen Tagen laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel". Wie im vergangenen Jahr wird es auch heuer keine fest Jury geben, sondern wechselnde Gast-Juroren. Eine davon wurde nun bei den Dreharbeiten im Münchner Olympiapark gesichtet: Milla Jovovich.Gemeinsam mit Heidi Klum nahm das hochschwangere US-Model am Jurypult Platz und bewertete die Kandidatinnen, die in Designer-Roben von Julian Macdonald über den Laufsteg stolzierten.Die neue Staffel startet voraussichtlich im Frühjahr 2020. Das genaue Startdatum steht noch nicht fest. Übrigens: Aktuell zeigt Puls 4 eine neue Staffel "Austria's Next Topmodel".