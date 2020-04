GNTM-Panne: Sender zeigt unabsichtlich Finalistinnen

Prosieben ist am Donnerstag ein peinlicher Fehler unterlaufen. Auf Twitter postete der Sender die Kandidatinnen die im Finale stehen.

Eigentlich sind noch acht "Mädels" im Rennen um den Titel "Germany's Next Topmodel". Offenbar war das Prosieben nicht ganz bewusst. Nach der Ausstrahlung der 13. Folge landete auf Twittet ein Foto mit vier Kandidatinnen. Dazu die Worte: "Glückwunsch zum GNTM-Finale". Nur wenige Augenblicke später war der Post gelöscht.Hier schon die Spoiler-Warnung: Wer sich die Spannung nicht verderben lassen und in den nächsten Folgen noch mitfiebern möchte, der sollte jetzt aufhören zu lesen. Denn "Heute" weiß, welche Kandidatinnen im Finale landen werden. Weiter unten werden wir die Namen verraten, die auf dem Foto zu sehen waren.Wir sind aber nicht alleine. Auf Twitter geistern unzählige Screenshots vom gestrigen Prosieben-Posting herum. Die User sind sich einig: Jetzt ist jemand seinen Job los.Der Sender selbst versucht aktuell aus der Misere rauszukommen. Man versucht die Spannung aufrechtzuerhalten und meinte gegenüber "stern.de" : "Da ist unserem Social-Media-Team ein kleiner technischer Fehler unterlaufen. Aber nichts ist, wie es scheint. Wer im Finale von #GNTM steht, erfahren die Zuschauer am 14. Mai am Ende des Halbfinales."Doch auch dabei schlich sich ein Fehler hinein. Denn das Finale wird am 21. in Berlin stattfinden. Und zwar laut dem geleakten Foto mit Anastasia, Tamara, Sarah P. und Lijana.