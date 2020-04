Heidis #GNTM-Mädels gehen auf Tauchstation

Kurz vor den Top Ten schubst Heidi ihre Mädels nochmals ins kalte Wasser, bevor sie bei der Entscheidung Rhythmusgefühl beweisen müssen.

In der neuen Folge von "Germany's Next Topmodel" wartet die nächste Herausforderungen für die die verbleibenden Kandidatinnen unter der Wasseroberfläche. Das Unterwasser-Shooting steht an und dafür müssen sich die Mädchen als grazile Nixen am Grunde des Swimmingpools beweisen.Kurz vor den Top Ten sind auch die Österreicherinnen Tamara (19), Sarah (20) und Maureen (20) noch immer im Rennen um den begehrten "Topmodel"-Titel. Die selbstbewusste Wienerin Tamara weiß genau, auf was es bei den heutigen Aufnahmen ankommt: "Die Challenge ist heute, gut ausschauen und Augen offen, während du Panik hast", erklärt sie. Als Meerjungfrau will sie alles geben, um dabei "nicht wie ein Seestern auszusehen".Mehr Ablenkung als Unterstützung versprechen die durchtrainierten männlichen Models, die Heidi ihren Schützlingen zur Seite stellt. Auch der Model-Chefin läuft beim Anblick der sexy Aquamen das Wasser im Mund zusammen. "Appetit kann man sich auswärts holen, gegessen wird zu Hause", weiß sie aber und denkt bei all den Versuchungen an ihren Tom.Für die neue Entscheidung, welches Model sich in die Top Ten reihen darf, geht es vom kühlen Nass auf das Tanzparkett. Trainiert vom "Let's Dance"-Profi Massimo Sinato sollen die Kandidatinnen verschiedene Tanzstile so anmutig wie möglich verkörpern. Model und Moderatorin Rebecca Mir sitzt diesmal an Heidi Klums Seite. Welches Mädchen hat das beste Körpergefühl und für wen ist so knapp vor dem Ziel endgültig Schluss.Momentan laufen die Vorbereitungen für das Finale der Model-Show am 14. Mai im Hintergrund noch auf Hochtouren. Aufgrund der Corona-Krise wird in diesem Jahr das neue "Topmodel" nicht wie sonst in einer Arena, sondern in einem TV-Studio gekrönt.Noch überlegt man, die Zahl der anwesenden Zuschauer auf 400 zu beschränken oder gänzlich auf Publikum zu verzichten – je nachdem, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. "Wir werden uns trotzdem wilde, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig Spaß macht", verspricht Model-Chefin Heidi Klum.