Model-Chefin Heidi schickt GNTM in die Verlängerung

Statt dem Ticket für's Finale schenkte Heidi Klum ihren Topmodel-Kandidatinnen eine zusätzliche Woche Wettkampf.

Heidi lässt die Bombe platzen

Wird GNTM-Finale diesmal Rot-Weiß-Rot?

Die GNTM-Anwärterinnen sahen sich schon auf der Zielgerade, als es für sie in der vergangenen Folge von "Germany's Next Topmodel" zum Cover-Shooting der Modezeitschrift "Harper's BAZAAR" ging. Immerhin befindet sich unter den Titelblättern nicht nur das Foto der zukünftigen Siegerin von Heidi Klums (46) Model-Contest, auch das Show-Finale findet erfahrungsgemäß auch immer eine Woche darauf statt.Dass aber in diesem Jahr der gewohnte Zeitplan überraschend durcheinander gewirbelt wird, verkündete die Model-Chefin erst am Ende der letzten Zitter-Partie. Mit "Ich hab mir gedacht, wir hängen noch eine Woche dran" verlängert sie den Wettstreit um den begehrten Topmodel-Titel um eine weitere Runde und sorgt bei ihren Schützlingen für ordentlich Verwirrung.Bereits während der Sendung ließ sich Klum nicht in die Karten schauen und spielte mit den Spekulationen, wen sie wohl in die letzte Etappe holt. "Vielleicht nehme ich ja diesmal sechs Mädchen mit ins Finale", überlegt sie. "Oder vielleicht müssen auch heute drei gehen?" Erwischt hat es im Endeffekt Larissa (19), die bereits bei den Fotoaufnahmen eher schwer aus der Reserve zu locken war.Von den Österreicherinnen Maureen (20), Tamara (19) und Sarah (20) waren sowohl die Chefredakteurin von "Harper's Bazaar" als auch der Fotograf begeistert. Als die Magazin-Chefin nach dem Shooting Heidi ihre persönlichen Top 3 zuflüsterte, fielen erneut die Namen der Austro-Models. Zwar erhielten auch alle drei nach der Entscheidung die begehrten Fotos, müssen sich aber kommende Woche noch einmal beweisen. Erst dann wissen wir, ob sie das diesjährige Finale, das bis zuletzt noch auf wackligen Beinen steht , Rot-Weiß-Rot färben.