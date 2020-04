GNTM: Model-Showdown im Wildwest Saloon

Vor einer Wildwest-Kulisse müssen die Models beweisen, wie viel Cowgirl in ihnen steckt. Bei der Entscheidung wird's noch einmal bunt.

Showdown bei den Neo-Cowgirls

Playback soll's richten

In der zehnten Episode von "Germany's Next Topmodel" geht es für die Topmodel-Anwärterinnen von der luxuriösen Model-Villa in eine staubige Wildwest-Kulisse. In einem nachgebauten Saloon steht den verbleibenden Kandidatinnen die nächste Herausforderung bevor: Denn anstatt eines Fotoshootings in Cowboy-Stiefel, Fransenjacke und kariertem Hemd erwartet sie ein Videodreh.Wienerin Tamara, die neben Maureen und der Steirerin Sarah nach wie vor um den Topmodel-Titel kämpft, freut sich auf ihre Nahaufnahme: "Ich bin ready, was dazu zu lernen. Kann ich ja später auch gebrauchen."Regisseur und Fotograf Mario Schmolka will sehen, wie viel Schauspieltalent in den Models steckt, denn für ihren Auftritt vor seiner Kamera haben sie jeweils nur einen Versuch. Es bleibt zu hoffen, dass das Ergebnis besser als die vergeigten Tanz-Performance in der letzten Woche ausfällt.Heidi Klum schaut auch diesmal ganz genau hin: "Nur wenn die Mädchen den Text-Teil perfekt umsetzen, finden sie den Einstieg in die Choreografie der Kampfszene." Davon abgesehen ist bestens für notwendige High-Noon-Stimmung gesorgt, denn mittlerweile wird hinter den Kulissen unter den Neo-Cowgirls scharf geschossen.Auch der Entscheidungswalk steht ganz im Zeichen von Performance. Neben neonfarbenen XXL-Perücken und schrillen Outfits mit Animal-Prints müssen die Teilnehmerinnen auf dem Laufsteg individuelle Songs präsentieren. Zwar dürfen die Mädchen dabei auf Playback zurückgreifen, ihre Lippen sollen sich aber ebenso gut zur Musik bewegen wie ihre langen Beine auf dem Catwalk.Als Gastjuror nimmt in dieser Woche Designer Jeremy Scott neben Model-Chefin Heidi Klum Platz. "Ich bin sehr gespannt, in wem auch eine kleine Entertainerin steckt", freut sich Heidi auf die Show und erwartet nichts anderes als eine Spitzenleistung von ihren Schützlingen.