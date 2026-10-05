"Go Trabi Go"-Star heiratet sich selbst

Ihren 60. Geburtstag wird die Dresdnerin Claudia Schmutzler wohl nie vergessen. Die beliebte Schauspielerin, bekannt als "Schaggi" aus dem Kultfilm "Go Trabi Go", feierte mit einer ganz besonderen Hochzeit in ihr rundes Jubiläum hinein.

Am 18. September gab sich die Schauspielerin selbst das Ja-Wort. Bei der sogenannten Sologamie handelt es sich um einen symbolischen Akt – auf dem Papier bleibt Schmutzler ledig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Ja-Wort gegeben", schrieb sie auf Instagram.

Selbstliebe statt Mangel

Die Entscheidung zur Selbstheirat sei bewusst und positiv motiviert gewesen. "Nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit", erklärte Schmutzler.

Ganz schön heiß: So sexy genießen unsere Schlager-Stars den Sommer i ?

Für die Schauspielerin hat diese einzigartige Zeremonie eine tiefgründige Bedeutung. "Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin. Und ich habe begriffen, dass das Glück nichts ist, was einem widerfährt. Es ist eine Lebensart", so Schmutzler.