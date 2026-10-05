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"Go Trabi go" (1991): Claudia Schmutzler mit ihren Filmeltern Wolfgang Stumph und Marie Gruber.
imago images / United Archives
Sologamie zum 60. Geburtstag

"Go Trabi Go"-Star heiratet sich selbst

Die Schauspielerin Claudia Schmutzler feierte ihren 60. Geburtstag auf besondere Weise: Sie heiratete sich selbst.
Heute Life
Von Heute Life
05.10.2026, 12:39
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Ihren 60. Geburtstag wird die Dresdnerin Claudia Schmutzler wohl nie vergessen. Die beliebte Schauspielerin, bekannt als "Schaggi" aus dem Kultfilm "Go Trabi Go", feierte mit einer ganz besonderen Hochzeit in ihr rundes Jubiläum hinein.

Am 18. September gab sich die Schauspielerin selbst das Ja-Wort. Bei der sogenannten Sologamie handelt es sich um einen symbolischen Akt – auf dem Papier bleibt Schmutzler ledig.

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"Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Ja-Wort gegeben", schrieb sie auf Instagram.

Selbstliebe statt Mangel

Die Entscheidung zur Selbstheirat sei bewusst und positiv motiviert gewesen. "Nicht aus Mangel, nicht aus Trotz, dafür mit Größe, Kompetenz und ohne falsche Bescheidenheit", erklärte Schmutzler.

Für die Schauspielerin hat diese einzigartige Zeremonie eine tiefgründige Bedeutung. "Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin. Und ich habe begriffen, dass das Glück nichts ist, was einem widerfährt. Es ist eine Lebensart", so Schmutzler.

red,05.10.2026, 12:39
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