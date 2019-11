Godfrey Gao (35) stirbt bei Dreh für Reality-Show

In China ist Schauspieler und Model Godfrey Gao während Dreharbeiten ums Leben gekommen. Der 35-Jährige soll einen Herzinfarkt erlitten haben.

Beim Lauf zusammengebrochen

Tragödie am Set: Der Schauspieler Godfrey Gao starb während der Dreharbeiten zu der chinesischen Reality-Show "Chase Me". Das bestätigte seine Agentur "JetStar Entertainment".Der 35-Jährige spielte u.a. im Film "Chroniken der Unterwelt" mit und war das erste asiatische Männermodel der Luxusmarke Louis Vuitton.In der chinesischen Stadt Ningbo stand Gao gerade für die Sendung Reality-Show "Chase Me" vor der Kamera. Dabei treten Teams gegeneinander an.Der Schauspieler bracht beim Laufen zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten Ärzte nur noch seinen Tod feststellen. Laut seiner Agentur hatte Gao offenbar einen Herzinfarkt erlitten."Er hat uns leider verlassen, was uns sehr schockiert und traurig macht. Wir können es immer noch nicht fassen", teilte die Agentur auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo mit.