Böser Bürgermeisterbrief zur Goldenen Hochzeit

Helmut und Luzia Götz waren drei Tage nach ihrem 50. Hochzeitstag baff: Denn der Bürgermeister nutzte ein Gratulationsschreiben, um das Paar zu rügen.

Nicht mal einen feuchten Händedruck, sondern eine fette Ermahnung bekam Jubiläumspaar Helmut (69) und Luzia Götz (66) aus Brunn bei Dobersberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) vom Ortschef.Vier Kinder, neun Enkelkinder und zwei Urenkerl hatten den Jubilaren am 25. Oktober zum 50. Hochzeitstag gratuliert – das Paar schwebte, wie bereits bei der Eheschließung im Jahr 1969, im siebenten Himmel, um drei Tage später aus allen Wolken zu fallen.Denn am 28. Oktober flatterte ein Schreiben des Bürgermeisters ins Haus. Bürgermeister Franz Traxler nutzte den Ehrentag, um dem Paar die schlechte Zahlungsmoral gegenüber der Gemeinde unter die Nase zu reiben.„Seit meinem Schlaganfall 2011 mussten wir das Haus komplett neu adaptieren, mein Mann ist halbseitig gelähmt", erzählt Ehefrau Luzia. Das Paar lebt von nur 850 € im Monat plus Pflegegeld. „Niemand hat uns damals geholfen, es war jedem völlig egal. Und wir haben natürlich überhaupt kein Geld und angeblich einen Rückstand bei den Kanalabgaben", so Helmut Götz, der früher selbstständig war.Der Bürgermeister von Dobersberg wollte erst am Mittwoch dazu Stellung beziehen – vielleicht klappt es ja bei der Diamantenen Hochzeit in zehn Jahren mit einem Besuch bei Familie Götz ...