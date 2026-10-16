i Schon seit Jahrhunderten gilt die "Goldene Milch" in der ayurvedischen Lehre als heilendes Getränk. Bild von asundermeier auf Pixabay Schnell und einfach Goldene Milch: So machst du das Trendgetränk Dem leuchtend gelben Kurkuma-Getränk werden heilende Wirkungen nachgesagt. So bereitest du die Goldene Milch ganz einfach selbst zu. Von Heute Life 16.10.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Goldene Milch, auch Kurkuma-Latte genannt, hat sich als gesundes Trend-Getränk etabliert.

Das leuchtend gelbe Heißgetränk stammt ursprünglich aus der ayurvedischen Küche und wird wegen seiner wohltuenden Eigenschaften geschätzt.

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Das Getränk besteht aus Pflanzenmilch, frischem Kurkuma und Ingwer sowie einigen weiteren Gewürzen. Der darin enthaltene Wirkstoff Curcumin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, dem entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften zugeschrieben werden.

Die Goldene Milch soll das Immunsystem stärken und beim Abnehmen helfen, berichtet Utopia. Außerdem gilt sie als gesunde Alternative zu Kaffee. Du kannst das Getränk sowohl warm als auch kalt genießen.

Für eine Portion brauchst du: 300 ml Pflanzenmilch

ein etwa 2 bis 3 cm großes Stück frischen Kurkumas

ein etwa 2 cm großes Stück Ingwer

je eine Messerspitze Zimt und schwarzen Pfeffer

etwas Kokosöl

eine Prise Muskatnuss

und einen Teelöffel Agavendicksaft zum Süßen

Gib alle Zutaten in einen Mixer und mixe alles durch, bis eine feine Konsistenz entsteht. Falls nötig, kannst du die Milch durch ein feines Sieb gießen. Für ein warmes Getränk erhitzt du die Mischung kurz in einem Topf und lässt sie etwa zwei Minuten köcheln.

Warum ist schwarzer Pfeffer wichtig?

Der schwarze Pfeffer in der Goldenen Milch ist kein Zufall: Er enthält Piperin, das die Aufnahme von Curcumin im Körper verbessert. Ohne Pfeffer kann der Körper den wertvollen Wirkstoff kaum verwerten. Auch das Kokosöl hilft dabei, da Curcumin fettlöslich ist.

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Am besten verwendest du für die Zubereitung hochwertige Bio-Zutaten. Die Goldene Milch eignet sich besonders als wohltuendes Getränk am Abend oder als wärmender Start in den Tag.