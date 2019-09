Parkbesucher in Gondel in 60 Meter Höhe gefangen

Im Freizeitpark Geiselwind machte am Dienstag das Fahrgeschäft "Top of the World" plötzlich schlapp. 25 Menschen saßen stundenlang in 60 Metern Höhe fest.

Schock am späten Dienstagnachmittag im bayrischen Freizeitpark Geiselwind: 25 Besucher wurden in einer Gondel auf den Aussichtsturm "Top of the World" gezogen, als plötzlich die Elektronik den Geist aufgab und in den Störungsmodus schaltete. Nichts ging mehr, weder rauf noch runter. Das Fahrgeschäft hielt seine Passagiere auf rund 60 Metern Höhe gefangen.Weil es für die etwas mehr als zwei Dutzend Festsitzenden keine Möglichkeit für einen sicheren Abstieg gab, musste die Höhenrettung inklusive Hubschrauber zur Bergung anrücken. Nach und nach wurden die Passagiere einzeln von einem Retter angeleint und im Tandem abgeseilt.Gegen 19.15 Uhr hatten bereits die meisten Personen ohne ersichtliche Verletzungen wieder sicheren Boden unter ihren Füßen. Warum das Fahrgeschäft plötzlich den Dienst versagte, ist noch unklar. Die Attraktion "Top of the World" bleibt am heutigen Mittwoch noch geschlossen, Techniker des TÜV sollen herausfinden, was die Störung auslöste.Der Freizeitpark Geiselwind hatte erst im Juli diesen Jahres Schlagzeilen gemacht. Fünf Flamingos waren über Nacht spurlos vom Gelände verschwunden . Die Polizei ging von einem Diebstahl aus und suchte öffentlich nach Zeugen.(rcp)