i Handy und Soziale Medien pixabay.com Pause Point Google baut Anti-Doomscrolling-Feature aus Googles Funktion Pause Point soll endloses Scrollen durch Social-Media-Apps verhindern. Jetzt kommt das Feature auf weitere Geräte. Von Technik Heute 20.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kennst du das? Du wolltest nur kurz aufs Handy schauen und plötzlich ist eine Stunde vergangen. Dieses endlose Scrollen durch negative Nachrichten nennt man Doomscrolling - und Google hat dagegen eine Lösung entwickelt.

Die Funktion "Pause Point" schaltet beim Öffnen ausgewählter Apps eine kurze Denkpause vor. So soll verhindert werden, dass Nutzer direkt in längere Scroll-Sitzungen einsteigen.

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Feature kommt auf mehr Geräte

Wie chip.de berichtet, war Pause Point zunächst nur für das Pixel 11 verfügbar. Mit Android 17 QPR1 kam die Funktion dann auf weitere Pixel-Modelle. Jetzt wurde sie auch auf einem OnePlus 13R mit ColorOS 17 Beta gesichtet.

Die Sitzungen lassen sich mit einem Passwort schützen, sodass sie nicht so einfach vorzeitig beendet werden können. So bleibt das Smartphone für wichtige Apps erreichbar, während Ablenkungen reduziert werden.

Doomscrolling schadet der Gesundheit

Experten warnen: Ständiges Scrollen durch negative Nachrichten kann das Stresssystem aktivieren und Erholungsphasen verkürzen. Langfristig können dadurch Anspannung, Schlafprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten entstehen.

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Ob und wann Pause Point auch auf europäischen OnePlus-Geräten verfügbar sein wird, ist noch unklar. In Europa verwendet OnePlus nämlich OxygenOS statt ColorOS.