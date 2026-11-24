i Google Assistant Lautsprecher mit beleuchteten Sprach-Steuertasten pixabay.com Smart-Home-Umbruch Google beendet Assistant und Nest-App Der Techkonzern stellt 2027 zwei beliebte Dienste ein. Nutzer müssen jetzt handeln, um Daten und Videos zu retten. Von Technik Heute 24.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Google räumt im Smart-Home-Bereich kräftig auf. Die Nest-App wird am 25. Januar 2027 abgeschaltet - und zwar auf allen Plattformen. Weder Android noch iOS oder das Web werden danach unterstützt.

Im August 2027 folgt dann der nächste Paukenschlag: Der Google Assistant verschwindet komplett von Lautsprechern und Smart Displays. Stattdessen setzt Google künftig voll auf die Google-Home-App und den neuen KI-Assistenten Gemini for Home.

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Wie Computer Bild berichtet, werden alle Nest-Geräte wie Thermostate, Kameras, Türklingeln und Rauchmelder automatisch auf Google Home übertragen. Einstellungen und Zeitpläne bleiben erhalten.

Vorsicht bei gespeicherten Videos

Wichtig für alle mit Sicherheitskameras: Manuell gespeicherte Videoclips werden nicht automatisch migriert. Auf der Website home.nest.com gibt es eine Download-Funktion, mit der du deine Clips vor dem 25. Januar 2027 herunterladen kannst.

Wer noch einen alten Nest-Account ohne Google-Konto nutzt, muss bis 25. März 2027 die Verknüpfung herstellen. Danach löscht Google nicht migrierte Accounts samt aller Daten.

Gemini übernimmt das Kommando

Der neue KI-Assistent Gemini for Home soll natürliche Sprache deutlich besser verstehen als sein Vorgänger. Auch komplexere Fragen und Themenwechsel mitten im Satz sollen kein Problem mehr sein.

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Die gute Nachricht: Selbst ältere Google-Lautsprecher ab dem Baujahr 2016 bekommen das Update. Auch Dritthersteller wie Sonos sollen Gemini erhalten. Die Umstellung ist kostenlos und bereits jetzt in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar.