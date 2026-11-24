Google räumt im Smart-Home-Bereich kräftig auf. Die Nest-App wird am 25. Januar 2027 abgeschaltet - und zwar auf allen Plattformen. Weder Android noch iOS oder das Web werden danach unterstützt.
Im August 2027 folgt dann der nächste Paukenschlag: Der Google Assistant verschwindet komplett von Lautsprechern und Smart Displays. Stattdessen setzt Google künftig voll auf die Google-Home-App und den neuen KI-Assistenten Gemini for Home.
Wie Computer Bild berichtet, werden alle Nest-Geräte wie Thermostate, Kameras, Türklingeln und Rauchmelder automatisch auf Google Home übertragen. Einstellungen und Zeitpläne bleiben erhalten.
Wichtig für alle mit Sicherheitskameras: Manuell gespeicherte Videoclips werden nicht automatisch migriert. Auf der Website home.nest.com gibt es eine Download-Funktion, mit der du deine Clips vor dem 25. Januar 2027 herunterladen kannst.
Wer noch einen alten Nest-Account ohne Google-Konto nutzt, muss bis 25. März 2027 die Verknüpfung herstellen. Danach löscht Google nicht migrierte Accounts samt aller Daten.
Der neue KI-Assistent Gemini for Home soll natürliche Sprache deutlich besser verstehen als sein Vorgänger. Auch komplexere Fragen und Themenwechsel mitten im Satz sollen kein Problem mehr sein.
Die gute Nachricht: Selbst ältere Google-Lautsprecher ab dem Baujahr 2016 bekommen das Update. Auch Dritthersteller wie Sonos sollen Gemini erhalten. Die Umstellung ist kostenlos und bereits jetzt in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar.