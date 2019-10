Google-Gründer hielt Ehe monatelang geheim

Sergey Brin und Nicole Shanahan sind seit zwei Jahren zusammen und bekamen Ende 2018 ein Baby. Ihre Hochzeit schafften sie, der Öffentlichkeit zu verschweigen.

Sergey ist 46 und der Präsident von Alphabet Inc. Mit Larry Page machte er den wohl berühmtesten Rechtschreibfehler der Welt. Die "neue" Suchmaschine, die nach der Zahl Googol benannt werden sollte, wurde Ende der 90er als "Google.com" registriert.Mit Nicole Shanahan, einer 34-jährigen Anwältin und der Gründerin der Techfirma ClearAccessIP ist er seit zwei Jahren zusammen.Erst jetzt, Anfang Oktober, erfuhr "Pagesix" als erste, dass die beiden geheiratet haben. Sie konnten ihre Hochzeit so gut vor der Öffentlichkeit verstecken, dass selbst im Nachhinein nur in Erfahrung gebracht werden konnte, dass die Zeremonie "vor einer Weile" stattfand.