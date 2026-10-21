i Altes Notebook pixabay.com Kostenlose Windows-Alternative Google macht deinen alten PC gratis fit Dein alter Computer ist zu langsam für Windows? Mit ChromeOS Flex von Google kannst du ihn kostenlos wiederbeleben - ganz ohne Neuanschaffung. Von Technik Heute 21.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele alte PCs und Laptops wandern in den Müll, obwohl sie eigentlich noch funktionieren. Der Grund: Windows läuft auf älterer Hardware oft quälend langsam. Doch das muss nicht sein.

Google bietet mit ChromeOS Flex eine kostenlose Alternative an, die auch betagte Rechner wieder flott macht. Das Betriebssystem lässt sich einfach per USB-Stick installieren - oder vorerst nur testen, ohne etwas an deinem System zu verändern.

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Die Hardware-Anforderungen sind bescheiden, schreibt CHIP. Mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, 16 GB freier Speicherplatz und ein Intel- oder AMD-Prozessor sind nötig. Damit sollten die meisten älteren Geräte problemlos zurechtkommen.

Ideal für Web-Nutzer

ChromeOS Flex eignet sich besonders gut, wenn du hauptsächlich im Internet unterwegs bist und Web-Dienste wie Gmail oder Google Docs nutzt. Der Fokus liegt auf dem Chrome-Browser, der alle wichtigen Aufgaben erledigt.

Ein weiterer Vorteil: Das System ist besser vor Schadsoftware geschützt als Windows. Updates werden automatisch im Hintergrund installiert und unterbrechen die Arbeit nicht.

Gut für die Umwelt

ChromeOS Flex schont auch die Umwelt. Laut Google verbrauchen Geräte mit dem System durchschnittlich 19 Prozent weniger Strom. Außerdem reduziert die längere Nutzung alter Hardware den Elektromüll.

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Wer jedoch auf klassische Windows-Programme angewiesen ist, sollte den Umstieg gut überdenken. Diese laufen unter ChromeOS Flex nicht - nur Web-Anwendungen und Android-Apps.