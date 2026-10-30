i Illustration einer virtuellen Videokonferenz pixabay.com Neue KI-Funktion Google Meet übersetzt jetzt in 63 Sprachen Google Meet übersetzt Gespräche jetzt in Echtzeit. Das System erkennt automatisch die gesprochene Sprache und unterstützt 63 Sprachen. Von Technik Heute 30.10.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Video-Meetings mit Teilnehmern aus aller Welt werden deutlich einfacher: Google Meet führt eine neue Echtzeit-Übersetzungsfunktion ein, die 63 Sprachen unterstützt. Das System erkennt automatisch, welche Sprache gesprochen wird, und übersetzt sie für alle Teilnehmer.

Anders als bei früheren Versionen können die Einstellungen jetzt individuell angepasst werden. Jeder Teilnehmer kann die Übersetzung in seiner eigenen Menüleiste aktivieren oder deaktivieren. Zusätzlich werden synchrone Untertitel eingeblendet, die dem übersetzten Ton entsprechen.

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Wie Chip.de berichtet, ist die Funktion nur für kostenpflichtige Workspace-Tarife ab Business Standard oder Google-AI-Abonnements verfügbar. Kostenlose Google-Konten sind ausgeschlossen. Je nach Tarif gilt ein Zeitlimit von 90 Minuten bis zu acht Stunden pro Gespräch.

Datenschutz hat Priorität

Google betont, dass keine Sprachdaten gespeichert oder zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Die Entscheidung zur Freigabe der eigenen Sprachübersetzung liegt immer bei den einzelnen Nutzern selbst.

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Bei Meeting-Aufzeichnungen, Livestreams und Telefoneinwahlen wird die Live-Übersetzung allerdings nicht unterstützt. Auch bei starken Akzenten oder wenn mehrere Personen schnell nacheinander sprechen, kann die Spracherkennung Probleme bereiten.