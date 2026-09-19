i Farbenfrohe Emoji-Gesichter mit verschiedenen Emotionen pixabay.com Gratis zum Download Google schenkt der Welt fast 4.000 3D-Emojis Der Tech-Riese veröffentlicht seine neuen 3D-Emojis als Open Source. Die Symbole können kostenlos heruntergeladen und frei genutzt werden. Von Technik Heute 19.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Emojis gehören niemandem - sie gehören den Menschen, die sie benutzen" - unter diesem Leitsatz hat Google eine neue Website veröffentlicht, auf der Emoji-Fans die beliebten Symbole frei herunterladen können.

Für insgesamt 3.977 Emojis aus der Open-Source-Schriftfamilie Noto Emoji wurden 3D-Versionen angefertigt. Trotz KI-Unterstützung sei jedes einzelne Emoji von Hand gezeichnet, 3D-modelliert und im Team diskutiert worden. Sogar die rohen .OBJ-Dateien werden zur freien Weiterverwendung übergeben.

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Wie heise.de meldet, stößt das 3D-Redesign aber nicht nur auf Gegenliebe. Kritiker werfen Google vor, mit den dreidimensionalen Versionen "die letzten Reste an Emoji-Persönlichkeit" zu töten. Denn realistischere Emojis würden die schnelle und universelle Lesbarkeit verschlechtern.

Viele Android-Hersteller ziehen mit

Googles Emoji-Font findet in den Google-Apps und im mobilen Betriebssystem Android Verwendung. Laut Google ziehen auch mehrere Android-Hersteller nach, darunter Nothing, Lenovo, Xiaomi, Oppo, OnePlus, realme, vivo, iQOO, HONOR, TECNO, Infinix, itel und Motorola.

Die Bilder des Tages i ?

Googles Designteam erklärte, dass man bewusst auf die anatomische Korrektheit der Symbole verzichtet habe, um die emotionale Klarheit herauszuarbeiten. Auch auf minimalistische Gesichtszüge wurde geachtet, um die Emotionserkennung im Gehirn nicht zu beeinträchtigen. Zudem wurden die Symbole mit KI-Unterstützung auf Kontrastprobleme vor gängigen Hintergründen überprüft.