Google schickt KI-Chips ins Weltall

Google wagt einen spektakulären Test: Der Konzern schickt vier seiner speziellen KI-Chips in die Erdumlaufbahn. Damit will man prüfen, ob Rechenzentren im Weltraum überhaupt machbar sind.
Die sogenannten TPU-Chips (Tensor Processing Unit) müssen dabei einiges aushalten. Schon beim Start drohen Probleme durch heftige Erschütterungen und das Vielfache der Erdanziehungskraft.
In Vibrationstests auf der Erde hätten die Chips den Belastungen standgehalten, heißt es auf t3n.de. Auch Strahlung sei ein Problem: Im Labor wurden die Chips mit einem Protonen-Strahl beschossen, um die kosmische Strahlung zu simulieren.
Der Satellit mit den Google-Chips soll kommende Woche mit einer Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX starten. Interessant: Musk selbst spricht seit Längerem davon, eigene Rechenzentren im All bauen zu wollen.
Sein Argument: Im Weltraum könnte man große Mengen Solarstrom für den Betrieb nutzen. Außerdem stößt der Ausbau von Rechenzentren auf der Erde zunehmend auf Widerstand in der Bevölkerung.
Ein großes Problem bleibt die Kühlung. Rechenzentren erzeugen viel Hitze. Im Vakuum des Alls gibt es aber keinen Luftzug, der die Wärme abtransportieren könnte. Die Hitze kann nur über spezielle Kühlelemente abgeführt werden.
Google will bei dem Test unter anderem erkunden, wie ein neu entwickeltes Kühlsystem unter echten Weltraumbedingungen funktioniert. Man sei überzeugt, dass die Technik einen fünfjährigen Einsatz überstehen könne.