i Satellit in Umlaufbahn pixabay.com Test für Rechenzentren Google schickt KI-Chips ins Weltall Der Tech-Konzern will herausfinden, ob Rechenzentren im All funktionieren könnten. Schon kommende Woche soll der Start erfolgen. Von Technik Heute 25.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Google wagt einen spektakulären Test: Der Konzern schickt vier seiner speziellen KI-Chips in die Erdumlaufbahn. Damit will man prüfen, ob Rechenzentren im Weltraum überhaupt machbar sind.

Die sogenannten TPU-Chips (Tensor Processing Unit) müssen dabei einiges aushalten. Schon beim Start drohen Probleme durch heftige Erschütterungen und das Vielfache der Erdanziehungskraft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In Vibrationstests auf der Erde hätten die Chips den Belastungen standgehalten, heißt es auf t3n.de. Auch Strahlung sei ein Problem: Im Labor wurden die Chips mit einem Protonen-Strahl beschossen, um die kosmische Strahlung zu simulieren.

Start mit SpaceX-Rakete geplant

Der Satellit mit den Google-Chips soll kommende Woche mit einer Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX starten. Interessant: Musk selbst spricht seit Längerem davon, eigene Rechenzentren im All bauen zu wollen.

Sein Argument: Im Weltraum könnte man große Mengen Solarstrom für den Betrieb nutzen. Außerdem stößt der Ausbau von Rechenzentren auf der Erde zunehmend auf Widerstand in der Bevölkerung.

Kühlung als große Herausforderung

Ein großes Problem bleibt die Kühlung. Rechenzentren erzeugen viel Hitze. Im Vakuum des Alls gibt es aber keinen Luftzug, der die Wärme abtransportieren könnte. Die Hitze kann nur über spezielle Kühlelemente abgeführt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Google will bei dem Test unter anderem erkunden, wie ein neu entwickeltes Kühlsystem unter echten Weltraumbedingungen funktioniert. Man sei überzeugt, dass die Technik einen fünfjährigen Einsatz überstehen könne.