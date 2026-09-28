i Google-Pixel-Smartphone pixabay.com Massive Entsperrprobleme Google-Update macht Pixel-Handys unbrauchbar Das September-Update für Google Pixel sorgt bei einigen Nutzern für massive Probleme. Betroffene Handys lassen sich nicht mehr entsperren. Von Technik Heute 28.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der September Pixel Drop bringt eigentlich neue Funktionen und Verbesserungen für mehrere Google-Smartphones. Doch bei einigen Nutzern sorgt das Update für erhebliche Schwierigkeiten.

Betroffen sind unter anderem das Pixel 10 Pro XL, das Pixel 8a und das Pixel 8 Pro. Die Geräte akzeptieren nach dem Update weder PIN noch Fingerabdruck. Ein Nutzer berichtet, dass sein Smartphone schon nach der ersten Ziffer eine falsche PIN meldet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Problem macht auch vor mehreren Neustarts nicht Halt, wie chip.de unter Berufung auf Reddit-Berichte meldet. Erst als der Akku eines betroffenen Geräts vollständig entladen war, startete es wieder - fror jedoch nach wenigen Sekunden erneut ein.

Das kannst du tun

Wer beim Entsperren Probleme hat, sollte zunächst den Ablauf des PIN-Sperrtimers abwarten oder einen Hard-Reset per Tastenkombination durchführen. Diese Maßnahmen sind datensicher und bieten sich als erste Alternativen an.

Die Bilder des Tages i ?

Falls nichts davon hilft, bleibt nur die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen. Zuvor sollten alle wichtigen Daten gesichert sein. Ohne vorher erstelltes Cloud-Backup gehen beim Zurücksetzen sämtliche gespeicherten Inhalte verloren.