i Satellit im Weltall über der Erde pixabay.com Weltraum-Server Google will KI-Rechenzentren ins All schießen Google plant, energiehungrige KI-Rechenzentren in den Weltraum zu verlegen. Jetzt steigt auch Jeff Bezos' Firma Blue Origin mit ein. Von Technik Heute 20.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tech-Gigant Google verfolgt mit dem Project Suncatcher einen ungewöhnlichen Plan: Rechenzentren für Künstliche Intelligenz sollen künftig im Weltraum betrieben werden. Dort können sie rund um die Uhr mit Solarstrom versorgt werden - und nehmen keinen wertvollen Platz auf der Erde mehr weg.

Einen ersten Testsatelliten hat Google bereits mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen. An Bord befinden sich vier sogenannte Tensor Processing Units (TPUs), die KI-Berechnungen durchführen sollen. Dabei wird unter anderem getestet, ob die intensive Strahlung im All Fehler verursacht.

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Jetzt sichert sich Google weitere Partner, wie heise online berichtet. So soll auch Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin künftig Google-Satelliten ins All transportieren - und zwar mit der Schwerlastrakete New Glenn. Der Start ist für Anfang 2029 geplant.

Nächste Satelliten werden größer

Die kommenden Satelliten sollen laut Google Dutzende TPUs an Bord haben. Sie werden in Gruppen die Erde umkreisen und per Laser miteinander kommunizieren. Eine große Herausforderung bleibt dabei die Kühlung - im luftleeren Raum fehlt ein Medium, das die Abwärme abtransportieren könnte.

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In den USA regt sich zunehmend Widerstand gegen den Bau neuer Rechenzentren an Land. Der enorme Energiebedarf von KI-Systemen und die Bodenversiegelung sorgen für Kritik. Mit dem Weltraum-Projekt könnte Google diese Probleme umgehen - sofern das ambitionierte Vorhaben gelingt.