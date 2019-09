Gottesanbeterin posiert für die Kamera

Eine Begegnung mit einer Gottesanbeterin endet für ihr Gegenüber meist mit dem Tod. Für den Menschen ist das Insekt aber harmlos, für einen Fotografen stand es sogar Modell.

Sie sehen unheimlich und gefährlich aus! Doch für den Menschen sind sie völlig harmlos: Die Gottesanbeterin.Die Europäische Gottesanbeterin ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Vertreterin der Fangschrecken und steht in einigen Ländern wie etwa in Deutschland auf der Roten Liste.Das Insekt darf daher weder gefangen noch gehalten werden. Nur in der freien Natur oder in Zoos (auch in Schönbrunn) sind die Tiere zu sehen.Die Europäische Gottesanbeterin wurde 2017 übrigens zum Insekt des Jahres erklärt. Ein Fotograf bekam das Tier vor die Linse und machte sehenswerte Aufnahme.