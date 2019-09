Frau auf offener Straße von Mann getötet

In Göttingen (D) ist es am Donnerstag auf offener Straße zu einer Bluttat gekommen. Ein Mann hat eine etwa 45 Jahre alte Frau getötet. Der Täter ist auf der Flucht.

Eine circa 45-jährige Frau ist am Donnerstag in Göttingen von einem Mann getötet worden. Nach der Bluttat ergriff der Mann die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.Nach dem Täter wird nun unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht. Die Polizei steht im Großeinsatz, die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.Ersten Informationen zufolge, sollen der Mann und die Frau zu Mittag in Streit geraten sein. Dabei ist der Mann mit einer Waffe auf die etwa 45-Jährige losgegangen.Ob es sich bei der Waffe um ein Messer handelte, ist derzeit noch unklar. Neben der Frau sollen auch mehrere Zeugen verletzt worden sein.Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nähere Details zu der Bluttat nannte die Polizei zunächst nicht.