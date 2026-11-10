i Karina Gottschalk und Thomas Gottschalk IMAGO/Eventpress Im Partnerlook mit Karina Gottschalk strahlt bei erster Gala nach Krebs-Schock Nach seiner Krebserkrankung zeigt sich Thomas Gottschalk erstmals wieder bei einer Gala. An seiner Seite: Ehefrau Karina im Partnerlook. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein bewegender Auftritt: Thomas Gottschalk besuchte am Samstagabend die Benefiz-Ballettgala "Intermezzo XII" in Hamburg. Nach zwei Operationen und 33 Bestrahlungen strahlt der 76-Jährige wieder – und das an der Seite seiner Ehefrau Karina.

Die beiden setzten modisch ein klares Statement. Thomas erschien in einem eleganten schwarzen Zweiteiler mit markantem Paisley-Muster aus Samt. Seine Karina trug einen extravaganten Hosenanzug aus roséfarbenem Samt – und überraschte mit einer deutlich kürzeren Frisur.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auf Interviews hatte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator allerdings keine Lust, heißt es auf Bunte.de. Gegenüber RTL stellte er knapp klar: "Keine O-Töne!" Stattdessen genoss er den Abend lieber mit seiner Frau.

Partnerlook-Paar mit Tradition

Der Galabesuch unterstützte auch einen guten Zweck: Die Veranstaltung fördert junge Balletttalente. Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas und Karina als eingespieltes Mode-Team auftreten.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Bereits Ende Oktober hatten die beiden bei einer Show des Circus Krone in auffälligen türkisfarbenen Outfits für Aufsehen gesorgt. Das Paar ist auch in Sachen Mode ein eingespieltes Team.