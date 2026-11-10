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Karina Gottschalk und Thomas Gottschalk
Karina Gottschalk und Thomas Gottschalk
IMAGO/Eventpress
Im Partnerlook mit Karina

Gottschalk strahlt bei erster Gala nach Krebs-Schock

Nach seiner Krebserkrankung zeigt sich Thomas Gottschalk erstmals wieder bei einer Gala. An seiner Seite: Ehefrau Karina im Partnerlook.
Von Heute Entertainment
10.11.2026, 09:00
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Es war ein bewegender Auftritt: Thomas Gottschalk besuchte am Samstagabend die Benefiz-Ballettgala "Intermezzo XII" in Hamburg. Nach zwei Operationen und 33 Bestrahlungen strahlt der 76-Jährige wieder – und das an der Seite seiner Ehefrau Karina.

Die beiden setzten modisch ein klares Statement. Thomas erschien in einem eleganten schwarzen Zweiteiler mit markantem Paisley-Muster aus Samt. Seine Karina trug einen extravaganten Hosenanzug aus roséfarbenem Samt – und überraschte mit einer deutlich kürzeren Frisur.

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Auf Interviews hatte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator allerdings keine Lust, heißt es auf Bunte.de. Gegenüber RTL stellte er knapp klar: "Keine O-Töne!" Stattdessen genoss er den Abend lieber mit seiner Frau.

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Partnerlook-Paar mit Tradition

Der Galabesuch unterstützte auch einen guten Zweck: Die Veranstaltung fördert junge Balletttalente. Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas und Karina als eingespieltes Mode-Team auftreten.

Bereits Ende Oktober hatten die beiden bei einer Show des Circus Krone in auffälligen türkisfarbenen Outfits für Aufsehen gesorgt. Das Paar ist auch in Sachen Mode ein eingespieltes Team.

red, 10.11.2026, 09:00
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