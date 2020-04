Meryl Streeps Tochter beendet geheime Ehe

Grace Gummer hat die Scheidung von Dawes-Keyboarder Tay Strathairn eingereicht. Die Ehe hielt kurz, die beiden kannten sich ihr halbes Leben.

Erstes Treffen: Sie war 7, er 13

Grace Gummer hat am 23.3. in Los Angeles die Auflösung ihrer Ehe von Tay Strathairn eingereicht, wie " People " herausfand. Das überraschte selbst die Klatschblätter, denn niemand wusste von der Hochzeit.Als Scheidungsgrund gaben die beiden "unüberbrückbare Differenzen" an. Geld wollen sie keines voneinander.Die inzwischen 33-jährige Grace traf ihren zukünftigen Ehemann bereits im Alter von sieben Jahren durch ihre Mutter, Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Tay (39) ist der Sohn von Schauspieler David Strathairn. Die beiden Kinder trafen sich am Set von "Am wilden Fluß", auf dem 1994 ihre Eltern miteinander drehten.Dass sich Grace und Tay gut verstehen, kam vor drei Jahren heraus, als sie bei der Premiere einer Spielberg-Doku die Finger nicht voneinander lassen konnten. Dass sie allerdings auch vor den Traualtar traten, konnten die beiden Kinder berühmter Eltern vor den Medien geheim halten. Laut Scheidungsantrag war die Hochzeit am 10. Juli 2019.Grace ist selbst Schauspielerin, genau wie die Mama. Sie spielte zum Beispiel in der Serie "Mr. Robot" mit.Meryl Streep hat vier Kinder: Henry (40), Mamie (36), Grace (33) und Louisa (28).Berühmte Töchter und ihre noch berühmteren Mütter: