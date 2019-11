Graffiti-Sprayer springt bei Flucht von Parkdeck

Auf frischer Tat wurden in Gänserndorf zwei Graffiti-Sprüher von Securitys ertappt. Einer von ihnen sprang von der obersten Ebene einer Park-Anlage sechs Meter in die Tiefe – Spital.

Dramatische Szenen in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr in Gänserndorf: Zwei Mitarbeiter der ÖBB-Security-Streife entdeckten zwei Grafitti-Sprayer, als sie gerade auf der mittleren Ebene der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof loslegten.Die Ertappten (18, 19) flüchteten zu Fuß auf die oberste Ebene des Parkdecks. Während der 19-Jährige stehen blieb und das Einschreiten der Securitys abwartete, sprang der 18-Jährige in der Hektik vom Parkdeck rund sechs Meter in die Tiefe auf den Gehsteig hinunter.Er erlitt Verletzungen im Becken- und Kniebereich, wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Mistelbach gebracht.Wegen der Graffitis am ÖBB-Areal in der Bezirkshauptstadt wurden beide Jugendliche angezeigt.