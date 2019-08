Vor 1 ' Vermisster YouTube-Star tot aufgefunden

Es ist traurige Gewissheit: US-YouTuber Grand Thompson ist gestorben. Nach einem Gleitschirm-Ausflug galt er zunächst als vermisst. Thompson wurde nur 38 Jahre alt.

Der YouTuber Grand Thompson ist tot! Der 38-Jährige galt nach einem Gleitschirm-Tour als vermisst. Nun bestätigte seine Familie, dass Grand verstorben ist.



Die Einsatzkräfte konnten Thompson mithilfe eines GPS-Trackers aufspüren. Doch sie konnten das Leben des US-Amerikaners nicht mehr retten und nur noch dessen Tod feststellen.



Thompson zählte zu den bekanntesten YouTubern überhaupt. Sein Kanal "King of Random" zählte rund zwölf Millionen Follower.



Mit "Random"-Videos bekannt



Der 38-Jährige wurde mit Videos wie "Mikrowellen-Popcorn gegen alle Regeln zubereiten" oder "Wie sicher ist eine selbstgebastelte Leiter aus Klebeband" berühmt.



"Der King of Random" liebte "Alles was in der Luft" stattfindet. Diese Leidenschaft dürfte ihm nun zum Verhängnis geworden sein. (wil)