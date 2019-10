Gratis Escape Room-Spiel im HUMA ELEVEN!

Halloween-Rätselspaß beim ersten mobilen Escape Room in Wien von Di, 29. bis Do, 31.10. im HUMA ELEVEN! (Promotion)

Zu Halloween wartet ein gruseliger Rätselspaß für Groß und Klein im HUMA ELEVEN. Im kostenlosen Escape Room-Spiel müssen die Teams knifflige Rätsel lösen, um den Zombies zu entkommen!Vonist der mobile Escape Room am Seeplatz vor H&M vongeöffnet. Einfach vorbeikommen und kostenlos mitmachen!ca. 15 Minuten2 – 4 Personenzur Teilnahme ohne erwachsene Begleitperson 14 JahreDas HUMA ELEVEN als modernstes Shopping-Center Wiens sorgt am Traditionsstandort in Simmering mit 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 2.000 Gratis-Parkplätzen für ein Shopping-Vergnügen der Superlative.Die von der Lage an der Donau inspirierte Architektur mit etwa 200 m² großen Wasserspielen, das vielseitige Shoppingangebot sowie die bunte Auswahl an Gastronomiebetrieben mit unterschiedlichsten Köstlichkeiten und der 500 m² großen Kindererlebniswelt Planet Lollipop machen den Besuch im HUMA ELEVEN zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis für die ganze Familie.Weitere Infos: