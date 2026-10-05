i Flugziel: Österreichische Berglandschaft pixabay.com Versteckter Spaß in Google Gratis-Flugsimulator: Google-Trick kaum bekannt Google Earth hat einen versteckten Flugsimulator eingebaut. Damit kannst du kostenlos und ohne Installation über deine Heimat fliegen. Von Technik Heute 05.10.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von Wien bis zum Großglockner, von Salzburg bis zum Neusiedler See: Mit dem Google Earth Flugsimulator kann jeder virtuell über seine Heimat fliegen. Das Beste daran: Die Funktion ist völlig kostenlos und braucht keine zusätzliche Software.

Laut Google ist der Flugsimulator „für die zwanglose Erkundung konzipiert und nicht für ein hochgenaues, aerodynamisches Training“. Etwas Übung braucht man bei der Steuerung mit Tastatur oder Maus allerdings schon.

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Wie Focus.de berichtet, ist diese Google-Funktion vielen Nutzern völlig unbekannt. Dabei steckt sie schon länger in Google Earth und wartet nur darauf, entdeckt zu werden.

So startest du den Simulator

Um den Flugsimulator zu starten, öffnest du Google Earth und klickst oben auf „Tools“. Dort findest du die Option „Flugsimulator starten“. Alternativ funktioniert auch die Tastenkombination Strg+Alt+A (auf Mac: Befehl+Option+A).

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Bei der Steuerung hast du die Wahl zwischen Tastatur und Maus. Mit gedrückter Strg- oder Alt-Taste kannst du den Blickwinkel des Piloten mit den Pfeiltasten ändern. Also: Flugbrille auf und ab in die Lüfte!